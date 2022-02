Report, sparate sul vaccino e insulti a Berlusconi? "Che fine faranno Ranucci e il programma": indiscrezioni dai vertici Rai

08 febbraio 2022 a

Brutte notizie per Sigfrido Ranucci. Il nuovo direttore degli approfondimenti Rai, Mario Orfeo, avrebbe tutta l'intenzione di accorciare Report. Il programma di Rai 3 quest'anno ha realizzato ben 28 puntate. Troppe per i vertici di Viale Mazzini. Stando a quanto rivelato dal Fatto Quotidiano i dirigenti vorrebbero addirittura riportare la trasmissione alle 22, facendo slittare l'orario di inizio.

D'altronde l'edizione non è stata esente da polemiche. In Vigilanza Rai, mesi fa, Pd e Forza Italia hanno sollevato il polverone criticando la posizione filo-No vax e No Green pass. "Su Report - accusavano - è andato in onda un lungo compendio delle più irresponsabili tesi No Vax e no Green Pass. Sedicenti infermieri, irriconoscibili e coperti dall'anonimato come se si trattasse di pentiti di mafia che affermano nel servizio di essersi infettati per responsabilità delle aziende farmaceutiche". Quanto basta per mettere Ranucci nel mirino. E ancora, più recentemente, ha fatto scalpore il durissimo monologo di Ranucci contro Silvio Berlusconi, tre minuti di affronti e insulti, insomma qualcosa che sul servizio pubblico non ha diritto di cittadinanza.

Eppure, come ricorda Il Fatto, quello di quest'anno è stato un vero e proprio successo: con una media dell'8 per cento di share e punte fino al 12. Motivo, questo, per cui non è escluso un faccia a faccia tra il conduttore e Orfeo. Intanto pare ben più certa è la volontà di dare vita a nuova striscia di news in quello che viene definito l'access prime time, su Raitre dal lunedì al venerdì. Il nome sul tavolo sarebbe quello di Lucia Annunziata. Il problema, però, resta sempre l'orario, visto che l'obiettivo è fare una concorrenza tutta al femminile a Lilli Gruber (La7) e Barbara Palombelli (Rete4). I lavori sono dunque in corso e per il nuovo progetto si pensa a due possibili fasce orarie: partire alle 20.15 e finire alle 20.45 oppure far slittare Un posto al sole di un quarto d'ora e andare in onda dalle 20.30 alle 21.

