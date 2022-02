Cartabianca, Mauro Corona sconcerta anche Bianca Berlinguer: "Ai turisti dico state 3 giorni senza mangiare"

08 febbraio 2022 a

Un Mauro Corona a 360 gradi. L'opinionista di Cartabianca, su Rai3, stupisce anche Bianca Berlinguer (che pure ne ha ascoltate di ogni color) dando la propria ricetta da ministro del turismo: "Quando i turisti mi chiedono dove si mangia bene, io dico loro: restate tre giorni senza mangiare e poi siete sicuri che mangiate bene". Si scherza, ovviamente, ma il ruvido scrittore-scultore-montanaro nelle sue parole nasconde una ammonizione molto seria: "Oggi bisognerebbe introdurre una vera educazione alimentare per i bambini, che oggi mangiano troppi zuccheri".

Come ogni settimana, la Berlinguer chiede a Corona un commento sui fatti del giorno. Si parte dalla politica, con il caos del Movimento 5 Stelle: "L’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha sospeso l’elezione di Giuseppe Conte? Penso che di queste cose debba occuparsene la politica, non un magistrato. Detto questo, i Cinque Stelle si sono scavati la fossa da soli: c’è una guerra di invidie". Che coinvolgono, oltre al capo politico Conte e al suo grande avversario interno Luigi Di Maio, anche il fondatore Beppe Grillo e buona parte del manipolo parlamentare.

C'è spazio però anche per la cronaca, con la tragedia dell'anziana trovata morta in casa dopo due anni a Como. Corona parla di "malinconia di un dolore e di una tristezza perché nemmeno più la morte ha la dignità di essere accompagnata e accudita. Una morte in solitudine, disperata e silenziosa". Si cambia registro parlando di Sanremo: "Ho seguito il Festival mi sono piaciuti Mahmood e Blanco. Poi Checco Zalone è talmente bravo e intelligente che mi soddisfa anche se sta zitto". E non è chiarissimo se quello di Corona sia un complimento o una stilettata.

