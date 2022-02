Tiki Taka, incidente hard per Brenda Gonzalez: mezza nuda e fuori di seno, debutto a luci rosse su Italia 1

09 febbraio 2022 a

Brenda Gonzalez è la nuova “lady Tiki Taka”. La sua presenza non è passata affatto inosservata, anzi è stata il punto più “alto” della trasmissione che va in onda su Italia1. L’avvenente e sensualissima 28enne è stata incoronata Miss Argentina nel 2013 e non ci sono bisogno di spiegazioni per capire il perché.

La sfilata con cui ha fatto la sua comparsa a Tiki Taka è rimasta impressa ai presenti e ai telespettatori, anche perché la Gonzalez ha subito regalato un siparietto ad alto tasso erotico: a un certo punto le è uscito fuori un seno per via del body scollatissimo fino all’ombelico. “Ormai non si può più dare un calcio a un pallone se non c’è qualche gnocca nel circondario a raccontarlo - ha commentato Dagospia - e se ormai è assodato che le inviate a bordocampo debbano essere non solo spigliate, ma soprattutto di bell’aspetto, non può fare eccezione la gnocca che Piero Chiambretti ci propina a ‘Tiki Taka’ su Italia1”.

“Se poi la bella ragazza in questione è una modella mezza nuda che deve sfilare con un body scollato fino all’ombelico - ha aggiunto Dagospia - l’incidente hot è dietro l’angolo. E infatti la sensualissima Brenda Gonzalez ha fatto aumentare la temperatura in studio regalando al pubblico un fuori di seno che non è passato inosservato…”.

