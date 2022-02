Chiara Ferragni, reggiseno e slip trasparenti: oltre ogni limite, si vede... tutto

09 febbraio 2022 a

a

a

Prego? Chiara Ferragni semplicemente incendiaria, ovviamente su Instagram, dove propone "some highligts of the past days", ossia alcuni dei momenti imperdibili delle giornate appena trascorse. Ovviamente, si tratta di momenti-Instagram. Insomma, una serie di foto e video in cui la Ferragni mostra le sue unghie e tutti i cambi di colore.

Chiara Ferragni in lingerie, si gira e... Body di pizzo, cosa spunta dai pantaloni: roba che scotta | Guarda

Ma, soprattutto, Chiara Ferragni si mostra anche vestita soltanto dell'intimo, nella prima foto del rullino: eccola con reggiseno nero trasparente, da cui spunta il capezzolo "strategicamente" coperto con un cuoricino tutto nero. Poi gli slip, altrettanto trasparente, un piccolissimo lembo di tessuto circondato da lacci neri. Semplicemente incendiaria...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.