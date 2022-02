Italia Sì, caduta rovinosa per Sandra Milo: "Chi mi ha salvato", spavento per Marco Liorni

12 febbraio 2022 a

Sandra Milo è caduta in maniera rovinosa a Italia Sì facendo spaventare tutti, a partire dal conduttore Marco Liorni. L'episodio risale a due anni fa, in occasione di un'ospitata dell'attrice. Ma adesso è stata lei stessa a riparlarne nel medesimo studio, sempre con Liorni. All'epoca, la Milo era inciampata e poi caduta sull'ultimo gradino di una scalinata. Oggi, ospite della trasmissione, ha dichiarato: "Quella volta un angelo mi ha salvata perché, nonostante la brutta caduta, non ho sentito nessun dolore”.

A quel punto Liorni è intervenuto, ironizzando e sdrammatizzando: "Un angelo ti ha salvata? Potrebbe essere un titolo questo”. Dopo aver ricordato lo spiacevole episodio, Sandra Milo è stata accompagnata a braccetto dal padrone di casa nella postazione delle interviste. Lì l'attrice si è raccontata a cuore aperto. Ha parlato in particolare dei suoi tre figli, Ciro, Deborah e Azzurra, che ha definito “dei capolavori”.

“I miei figli sono sempre stati il mio equilibro, la mia forza e la mia saggezza, a loro devo molto”, ha confessato la Milo, intervistata da Liorni, che oggi è tornato in onda dopo lo stop dovuto a Sanremo. Quella pausa lo ha portato in trasferta proprio presso il Teatro del Casinò della città dei fiori.

