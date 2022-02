Che tempo che fa, Orietta Berti e le scandalose conchiglie sul seno: come si presenta in studio, Fazio sconcertato

14 febbraio 2022 a

Le conchiglie sul seno di Orietta Berti al Festival di Sanremo 2021 hanno fatto epoca. Quest'anno la 78enne, mitico "Usignolo di Cavriago", ha fatto bis al Festival, non all'Ariston ma direttamente sulla nave da crociera che ospitava l'esilarante show "collaterale" a quello di Amadeus. I suoi vestiti hanno generato strepitose gag con il co-conduttore Fabio Rovazzi. Finita la kermesse, Orietta è tornata nel suo habitat naturale, Che tempo che fa e il tavolo di Fabio Fazio, su Rai3.

Ieri sera, per lo sconcerto di presentatore e ospiti, ha pensato bene di recuperare quelle "scandalose" conchiglie piazzate strategicamente sul suo abito da sera, un anno fa. Anzi, la Berti se le è portate direttamente a casa e se le tiene vicinissime.



L'interprete di Fin che la barca va e dell'ultimo tormentone estivo Mille (insieme a Fedez e Achille Lauro) si è presentata in studio a Che tempo che fa esibendo con fierezza due tazze bianche da colazione. Stampate sopra, le riproduzioni di quelle mitologiche e piccanti conchiglie. Una, con il nome Orietta stampato in rosa, per sé. L'altra, con il nome Osvaldo in azzurro, per l'amatissimo e riservatissimo marito, suo compagno letteralmente da una vita, sempre dietro le quinte e ben lontano

