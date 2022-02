Striscia la Notizia, "addio Facebook e Instagram": quando e perché spegneranno i social

15 febbraio 2022 a

Cosa sta succedendo tra Meta, l’azienda facente capo a Mark Zuckerberg che gestisce Facebook e Instagram, e l’Europa? Il colosso dei social network ha infatti minacciato di tagliare i suoi servizi nel vecchio continente per una complessa questione legata all’utilizzo dei dati personali: minaccia che però non fa così paura, dato che un accordo sarà inevitabile anche per Meta, che altrimenti perderebbe circa 40 miliardi di fatturato grazie all’Europa.

Striscia la Notizia ha approfondito con Marco Camisani Calzolari, che ha fatto il punto della situazione ai telespettatori di Canale 5: “Quando ci registriamo sui social e li usiamo, tutto finisce nei loro server. Si tratta di un mucchio di dati personali che l’Unione europea ci aiuta a proteggere grazie al GDPR, che è il migliore al mondo dal punto di vista della tutela dei cittadini. Ma le grandi aziende americane hanno bisogno di trasferire i nostri dati sui loro server: il problema è che gli Usa gestiscono i dati in maniera diversa dall’Europa e questo non piace”.

“In pratica l’azienda Ue non vuole che l’azienda Usa sappia i fatti suoi, per questo non è stato trovato un accordo - ha aggiunto l’esperto di Striscia - e alcuni servizi non possono più funzionare. È quindi urgente un nuovo accodo più solido dei precedenti che consenta che i dati personali europei arrivino negli Usa con garanzie non diverse da quelle riconosciute dall’Europa”.

