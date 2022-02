Fuori dal Coro, la denuncia di Mario Giordano: "Scoperto un vaccino che costa poco, perché nessuno lo vuole?"

16 febbraio 2022 a

A Fuori dal Coro si parla di vaccino contro il Covid. Nella puntata di martedì 15 febbraio Mario Giordano mostra ai telespettatori un siero dal costo irrisorio, chiedendosi perché nessuno lo vuole. In collegamento su Rete 4 c'è infatti Maria Elena Bottazzi, condirettrice centro sviluppo vaccini Texas che spiega: "La novità del nostro vaccino è che usa una tecnologia convenzionale e per questo viene a costare meno di tre dollari per dose". Ma non è tutto, perché il gruppo di lavoro ha deciso di non brevettare la nostra tecnologia. Il motivo? "Per noi il diritto alla salute viene prima di qualche negoziazione e business".

Proprio per questa scoperta, la microbiologa è stata candidata al premio Nobel per la pace insieme a Peter Hotez. La scienziata di origini italiane, ma cresciuta in Honduras e docente al Baylor College of Medicine di Houston, ha sviluppato il Corbevax, vaccino approvato in India a fine 2021, poco costoso e facile da produrre, con una efficacia che supera l'80 per cento.

"Da anni lavorano per la fraternità tra nazioni e sono persone che il Premio Nobel per la Pace incarna e celebra", è stato il commento di una deputata americana dell'area di Houston, che ha chiesto per entrambi la candidatura al celebre premio.

