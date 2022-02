Le Iene, Belen Rodriguez e Teo Mammucari? "Chi l'ha voluta alla conduzione"

Francesco Fredella 16 febbraio 2022 a

Tutta la veritá su Belen Rodriguez a Le Iene. Ora rompe il silenzio Teo Mammucari su Novella2000. E dice: “Sono stato io a proporla… Quando mi hanno richiamato a Le Iene sapevo che c’erano in ballo altre opzioni, ma non c’era niente di sicuro… Così ho fatto il suo nome…". Mammucari fa un vero endorsement alla Rodriguez: "Ha tutte le qualità per fare bene. Per me ha tutte le qualità per fare bene: Le Iene è una realtà completamente diversa da quelle che ha affrontato prima, ma avrà tutto il tempo per ambientarsi…". Le Iene - con Belen e Mammuacari alla conduzione - vanno bene con ascolti alti. Sembra esserci anche molto feeling tra loro, e questo fa pensare ad un mix perfetto.

E poi la domanda delle domande: pregi e difetti tra Ilary Blasi e la Rodriguez. Però, Teo va con i piedi di piombo: "E’ come se volessimo confrontare Zaniolo che ha vent’anni con un altro calciatore che ha dieci anni di carriera alle spalle…", dice. "Ha tanti requisiti e altrettante possibilità, ma bisogna darle tempo…".

Per Belen, sicuramente, si tratta di un ritorno in tv molto importante. Dal punto do vista sentimentale, invece, potrebbe essere legata a Stefano De Martino, che in una recente intervista ha però smentito il ritorno di fiamma. Si tratta, però, di una situazione che fa pensare a tutti ad una vera relazione a sorpresa. Che fa gioire i fan.

