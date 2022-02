GfVip, la scenata di gelosia di Soleil: "Perché ti freni con me?", il doppio gioco di Alex Belli

16 febbraio 2022 a

Il ritorno di Alex Belli in qualità di “ospite” nella casa del Grande Fratello Vip è stata una gran trovata da parte di Alfonso Signorini e degli autori del reality di Canale 5. L’attore sta facendo esattamente quello che ci si aspettava da lui: creare dinamiche con Delia Duran e Soleil Sorge. Innanzitutto Belli è andata alla riconquista della sua “quasi moglie”, dato che il matrimonio non è stato celebrato a livello legale.

Alex Belli e Delia Duran a letto: notte di passione sotto le lenzuola, beccati dalle telecamere del GfVip

La modella venezuelana sembra pronta a capitolare nuovamente dinanzi all’attore, che sta ricucendo lo strappo venutosi a creare negli scorsi mesi. Il riavvicinamento tra i due non ha però fatto felice Soleil, che ha rivolto delle lamentele a Belli: “Ti freni costantemente soprattutto quando c’è Delia. Ci sta ma è falso perché io davanti alla persona che amo voglio essere la stessa che sono quando non c’è davanti, questa è la verità e la coerenza”.

Ma è evidente che Alex non può avere più gli stessi atteggiamenti intimi con Soleil: “Io non ce la faccio a trattenermi ora - gli ha confidato la Sorge - preferisco vivere tutto o nulla. Tu mi chiedi di calibrare e non posso. Vuoi calibrare per riconquistare lei? Allora chiudiamo io e te. Vuoi che Delia stia tranquilla? Allora chiudi con me, è l’unica soluzione”. Come andrà a finire? Alla prossima puntata…

