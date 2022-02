Striscia la Notizia, la Rai taglia i Tgr notturni? Quanto risparmia, cifra da capogiro

17 febbraio 2022 a

Pochi spiccioli o milioni di euro? Questa sera, giovedì 17 febbraio, “Rai Scoglio 24”, la rubrica di Striscia la Notizia, fa chiarezza sui soldi risparmiati dalla Rai dopo il taglio dell’edizione notturna dei Tg regionali, spreco venuto a galla grazie alle inchieste del tg satirico. L’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, aveva minimizzato l’entità del risparmio: "una manciata di maggiorazioni serali".

Invece le cose non sono andate così: "Oggi sappiamo dall’azienda che il risparmio è stato stimato in circa tre milioni di euro", spiega all’inviato Pinuccio il deputato Federico Fornaro, citando la risposta dei vertici Rai in Commissione Vigilanza.

La decisione della Rai aveva scatenato l’ira di politici, sindacati e presidenti di Regione, i quali avevano preteso una nuova votazione nel Cda Rai, che aveva comunque votato a maggioranza la cancellazione dei Tg regionali notturni.

