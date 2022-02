Gf Vip, Alfonso Signorini travolge Manila Nazzaro: "Bugiarda! Sei solo una bugiarda!"

Francesco Fredella 18 febbraio 2022 a

Alfonso Signorini contro tutti? Sembra di sì, anche contro Manila Nazzaro che ormai è nella casa del Gf Vip da sei mesi. Andiamo per gradi. Il Grande Fratello Vip 6 trasloca al giovedì sera, abbandonato il venerdì (presidiato da settembre dal reality). E la 42esima puntata - ovviamente in onda su Canale 5 - si apre con il triangolo composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge: vengono messi uno di fronte all’altro per rispondere ad alcune domande del conduttore. Ma il web s'infiamma, sempre perché si parla di quell‘amore libero. Forse troppo libero.

Il pubblico pensa che sia tutto un bluff! Poi la puntata va avanti tra momenti emozionati, come quello vissuto da Giucas Casella, che riavvolge il nastro dei ricordi, e Lulù Selassié - la seconda finalista del GF Vip 6. “La storia d’amore che Lulù ha visto nascere con Manu non è poi così scontata, per molte ragioni. Non credo che ci siano tantissime ragazze di 23 anni disposte a lasciarsi andare a una storia d’amore con i problemi che si porta dietro Manuel, non ci nascondiamo. Anche se Lulù si fosse messa a mani conserte e non avesse fatto niente, solo per questa storia esemplare meritebbe tanto, se non tantissimo”, dice Signorini che vuole portare Katia a spiegarsi meglio sui suoi attacchi verso la più giovane delle sorelle Selassié.

Ma il conduttore, ad un certo punto, tuona contro Manila Nazzaro. Senza mezzi termini. Secondo Signorini non ci sarebbe affinità tra l’ex Miss Italia e Kabir Bedi. Poi, sembra che Manila abbia ritirato ciò che aveva dichiarato in precedenza ed a quel punto Signorini perde le staffe. La Nazzaro, però, si difende e porta sempre avanti al sua tesi sulla clip in onda lunedì scorso: c'erano lei, Miriana e Jessica Selassié mentre parlavano di Katia e di una sua eventuale nomination. Ma Manila aveva negato che stesse parlando della Ricciarelli, Signorini va su tutte le furie e tuona: “Mi dispiace sei bugiarda! Se dici così, sei bugiarda”.

