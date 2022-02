Barbara d'Urso, il promo de La pupa e il secchione schizza in rete: "Più di sette milioni di clic"

Francesco Fredella 18 febbraio 2022 a

a

a

"Oh madre" fa il botto con Barbara d'Urso, che sta per tornare alla conduzione di un programma in prima serata. Si tratta de La pupa e il secchione, il promo - come fa sapere il Biscione - conquista tutti schizzando a 7.5 milioni di visualizzazioni in appena 10 giorni. Sembrano numeri da prima serata, ma si tratta soltanto dei social. Però, il buongiorno si vede dal mattino e se sui social il promo fa registrare questi numeri significa che per davvero lo share di Italia 1 arriverà molto in alto. Sta andando bene anche Pomeriggio 5, nella nuova formula inaugurata a settembre, con quasi il 16% nella puntata di ieri. Chi pensava di rottamare Barbarella, amatissima dal pubblico di ogni età, sembra aver sbagliato i conti. La chiusura di Live non è la d'Urso, qualche tempo fa, ha lasciato un vuoto nel palinsesto della domenica di Canale 5, che ha dovuto salutare anche "Avanti un altro! Pure di sera" - con Bonolis e Laurenti. Il programma, sempre da rumors, sarebbe stato chiuso per bassi ascolti.



E poi arriva il capitolo concorrenti. Sembra, da rumors, che sia stato arruolato Mirko Cangitano, fidanzato di Guenda Goria. Lavora con Alex Belli, nella sua casa di produzione, oltre ad essere un regista Rai. Ma sarebbe stato arruolato come secchione, solo pochi giorni fa sui social aveva sfoderato uno screenshot della pergamena della sua laurea. Il motivo? Misterioso, ma adesso che alle nostre orecchie giunge una voce legata al suo arrivo in tv significa che quella Ig stories aveva un significato profondo e ben preciso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.