Striscia la notizia, "le lettere d'amore di Matteo Renzi a Maria Elena Boschi": l'agguato fuori dal Parlamento

Uno dei casi politici della settimana è stato quello della lettera di Tiziano Renzi al figlio Matteo Renzi, una lettera allegata agli atti dell'inchiesta sulla fondazione Open e che in verità, con l'inchiesta, centra poco e niente. Non a caso, la divulgazione di quella missiva ha scatenato aspre polemiche.

Nel testo della lettera, Tiziano Renzi esprimeva giudizi assai poco lusinghieri sui fedelissimi del figlio. In particolare, Maria Elena Boschi veniva descritta come una componente della "banda bassotti". E da queste premesse muove un servizio di Striscia la Notizia, che nella puntata in onda su Canale 5 venerdì 18 febbraio maramaldeggia sul caso della missiva.

Ecco Dario Ballantini nei panni di Matteo Renzi aggirarsi per le vie della politica, per il centro di Roma, tra agguati e battute con gli onorevoli che incontra. Ad un certo punto incrocia Luigi Marattin di Italia Viva: "Ma guardi che è successo con questa lettera... ti dico la verità, non è così grave che sia uscita la lettera del mio babbo... pensi se fossero uscite le lettere d'amore con la Boschi!", afferma. E Marattin taglia corto: "Non ce ne sono".

Poi ecco che Renzi-Ballantini incontra la stessa Boschi, e la incalza: "Che ti devo dire... ci sei rimasta male? Non lo ho scritto io della banda bassotti... ma quale bassotta, te l'ho sempre detto, hai uno stacco di gamba così! È colpa del mio babbo, tu mi sei sempre piaciuta, maremma...", conclude uno sferzante Ballantini senza che la Boschi, al di là di qualche sorriso di circostanza, dica una parola.

Striscia, l'agguato alla Boschi: qui il video

