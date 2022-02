Michelle Hunziker, impensabile confessione su Fiorello: "Perché gli sono grata", come le ha cambiato la vita

19 febbraio 2022 a

a

a

Dopo la messa in onda della prima puntata di Michelle Impossible, Michelle Hunziker ha detto di essere grata a una persona in particolare. Qualcuno che le è stato molto vicino nell'ultimo periodo. "Voglio ringraziare tantissimo Fiorello. Io mi sono confrontata tantissimo con lui, molti degli autori mi sono stati consigliati proprio da lui - ha fatto sapere la conduttrice -. Un bacio a Fiorello, lui lo sa che gli sono molto grata. Mi ha prestato anche la voce per l’avvio dello show, che è stato di buon auspicio”.

Michelle Hunziker, dopo il bacio a Eros Ramazzotti... Tomaso Trussardi pubblica questa foto: una bomba | Guarda

Parlando del collega, poi, Michelle ha ricordato che al momento anche lui è impegnato: "E' in giro per i teatri in Italia e sta spaccando tutto, sei un grande Rosario”. Col suo one woman show, comunque, la Hunziker è diventata la star del momento. Il programma, la cui seconda e ultima puntata andrà in onda su Canale 5 mercoledì prossimo, ha riscosso parecchio successo tra i telespettatori.

"Una retrospettiva". Hunziker, slip e lato B in primo piano, cosa manda in onda Striscia a tutto schermo: imbarazzo in diretta | Foto

Tra i momenti più scoppiettanti della prima serata c'è sicuramente il bacio inaspettato con Eros Ramazzotti, suo ex marito e papà di Aurora. Tra i due sul palco c'è stata fin da subito molta sintonia. E c'è chi spera in un ritorno di fiamma, soprattutto adesso che la storia tra la Hunziker e Tomaso Trussardi è finita.

"Erano vent'anni che aspettavo". Michelle Hunziker, 24 ore dopo lo show quella strana frase: c'entra Eros Ramazzotti?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.