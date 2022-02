Domenica In, Mara Venier sbotta: "Adesso basta". Caos in studio, chi sono i 'disturbatori'

20 febbraio 2022 a

“Silenzio per favore”. Così Mara Venier ha ripreso il pubblico presente in studio per la puntata di Domenica In del 20 dicembre. Mentre stava introducendo una clip da far commentare alla sua ospite di turno, ovvero Patty Pravo, la conduttrice di Rai1 ha sbottato contro alcuni presenti che evidentemente la stavano infastidendo con del chiacchiericcio.

“Non ricordo più cosa stavo dicendo - ha dichiarato la Venier, apparsa un po’ contrariata dai ‘disturbatori’ - ho perso il filo del racconto. Basta, mandate il filmato”. Tra l’altro nel bel mezzo dell’intervista con Patty Pravo è andato in scena un simpatico siparietto. “Vorrei un po’ d’acqua”, ha chiesto a un certo punto l’artista. “Sì, anche io”, ha risposto la Venier prendendo la bottiglietta d’acqua accanto a lei. “Qui in Rai non si può bere vino, non te lo danno”, ha aggiunto la padrona di casa scherzando. “Beh a quest’ora il vino no, dai”, è stata la replica della Pravo. “Ma perché? Io uno spritz me lo farei adesso”, ha dichiarato la Venier tra le risate dell’ospite e del pubblico.

Poi il clima si è fatto più serio quando la Pravo ha raccontato il periodo in cui ha sofferto di attacchi di panico e depressione: “Mi si è chiusa la gola, non riuscivo più a respirare. Non capivo niente, ero in uno stato di totale incoscienza. La sera salivo sul palco divorata dalla stanchezza e dall’ansia”.

