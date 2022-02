Uomini e Donne, Gemma Galgani e la scomoda confessione dell'ex: "Ecco perché ero imbarazzato"

20 febbraio 2022 a

Gemma Galgani è uno dei personaggi più conosciuti e discussi nella storia di Uomini e Donne. Da più di dieci anni la dama torinese è grande protagonista del dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, anche se certe dinamiche che la riguardano hanno ormai stufato alcune persone, su tutte l’opinionista Gemma Galgani.

Qualche puntata fa la dama torinese ha avuto modo di rivedere in video alcuni dei suoi ex: uno di questi, Maurizio Guerci, ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, svelando che “durante il nostro primo incontro senza telecamere ero imbarazzato. D’altronde era una persona molto nota”. Guerci non ha dubbi che il modus operandi della Galgani sia errato: “Più va avanti e più sbaglia. Dovrebbe valutare meglio le persone che si trova davanti”. E invece puntualmente Gemma trova motivi futili per cui il suo compagno di turno alla fine scappa.

“Ha messo in dubbio quello che era successo tra di noi”, ha ricordato Guerci. “Poi ho visto che lei rimaneva del suo parere e allora ho deciso di chiudere”, ha aggiunto. Ormai il cavaliere non fa più parte della trasmissione, che ha lasciato per motivi lavorativi: ora sta insieme a una donna e si dice felice della sua situazione sentimentale.

