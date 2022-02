Verissimo, Sonia Bruganelli: “Lunedì lo farò dopo 20 anni”. Malumori a Mediaset, cosa le scappa di bocca

20 febbraio 2022 a

Sonia Bruganelli è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme ad Adriana Volpe, sua compagna di avventura in qualità di opinionista al Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis ha commentato l’esordio che la Toffanin farà alla conduzione di Striscia la Notizia: “Forse lunedì lo guarderò dopo vent’anni solo per vedere te”. Una frase che non sarà piaciuta ad Antonio Ricci e in generale al tg satirico di Canale 5.

Nel corso dell’intervista doppia, la Bruganelli e la Volpe hanno sancito la pace, dopo che il loro rapporto non era affatto partito bene al GfVip: “Abbiamo creato un feeling - ha svelato la Volpe - è wrestling in studio, penso si veda, e sano cazzeggio in pubblicità. Ci diamo una mando, ci consigliamo”. La Bruganelli ha confermato: “Io le voglio bene”. Poi una ha raccontato l’altra, partendo dalla Volpe: “Sonia interpreta questo personaggio di donna un po’ ruvida, cinica, ma basta pochissimo per farla emozionare”.

Pronta la replica della Bruganelli: “Adriana vive di emozioni, lei vorrebbe vedere sempre tutto rosa e a cuori, è un suo pregio, ma io non sono così”. Poi le due hanno suggellato il tutto con un abbraccio sincero: fine della guerra tra le opinioniste del GfVip?

