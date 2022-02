Verissimo, Belen Rodriguez sconvolge la Toffanin: “Però loro non muoiono”, la frase-choc sugli ex De Martino e Spinalbese

20 febbraio 2022 a

Belen Rodriguez ha concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin. La showgirl argentina si è sbottonata anche sulla sua vita privata nel salotto di Verissimo, dove ha parlato per la prima volta degli ultimi sviluppi sentimentali: al momento la nuova conduttrice de Le Iene si ritiene single e ha spiegato che si basta da sola.

In merito ai suoi due e compagni, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, la showgirl non ha nascosto di aver sofferto molto in entrambe le occasioni in cui è avvenuta la rottura. Citando Michelle Hunziker, che è stata sua ospite recentemente, la Toffanin ha fatto presente che le separazioni sono sempre un lutto. “È un lutto però loro non muoiono, questa è la differenza”, è stata la replica della Rodriguez, con la Toffanin apparsa un po’ sconvolta e che poi ha scherzato dicendo che la showgirl è diventata una “iena” in tutti i sensi.

Dal punto di vista lavorativo, le cose vanno a gonfie vele per Belen, che è al settimo cielo per essere approdata alla conduzione de Le Iene. In preda all’entusiasmo, l’argentina ha avanzato una proposta a Davide Parenti: “Farei anche qualche inchiesta, ovviamente senza rubare il lavoro agli altri inviati. Ci andrei più che volentieri”.

