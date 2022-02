Verissimo, raptus-Rkomi: via la maglietta. Silvia Toffanin di sasso: "Perché ti spogli?"

19 febbraio 2022 a

a

a

Rkomi è stato uno degli ospiti che Silvia Toffanin ha portato in studio a Verissimo per la puntata di sabato 19 febbraio. Il cantante - che di nome fa Mirko Martorana - è reduce dall’esperienza del Festival di Sanremo 2022. Il brano che ha presentato, Insuperabile, è molto gettonato in radio e sulle piattaforme di streaming.

Nel corso dell’intervista concessa alla Toffanin, Rkomi ha ripercorso la sua infanzia che per certi versi è stata piuttosto complicata e travagliata: è cresciuto solo con la madre e il fratello maggiore, mentre non ha mai conosciuto il padre, che ha visto soltanto in foto. Oggi il cantante non ha alcuna intenzione di fare un passo verso il genitore: “Non ne sento il bisogno, andava fatto prima”, ha dichiarato alla Toffanin. Adesso Rkomi è concentrato soprattutto sulla musica e sulla sua carriera, che ha preso il volo nell’ultimo anno grazie all’enorme successo riscosso dal suo album Taxi Driver.

Parlando di cose più leggere, Rkomi ha rivelato alla Toffanin perché sul palco si toglie spesso la maglietta: è accaduto anche al Festival di Sanremo. “Il palco per me è sacro, è casa. Quindi se mi va di fare una cosa la faccio”, sono state le sue parole. Infine il cantante ha parlato della sua vita sentimentale: al momento è single e aperto alle donne.

"La Fabio Fazio di Mediaset", una bomba su Silvia Toffanin: clamoroso, chi porta in studio a Verissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.