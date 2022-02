Non è l'Arena, raptus-Massimo Giletti: "Non lo accetto, quella è la porta". Come caccia Mariano Amici

21 febbraio 2022 a

Si parla di coronavirus a Non è l'Arena. Nella puntata di domenica 20 febbraio in onda su La7, ci sono schierati Sì vax contro No vax. Su quest'ultima posizione si allinea Mariano Amici, medico di Medicina Generale di Ardea già noto per le sue idee rispetto alla pandemia. È lui a inveire contro chi è in studio, come Luca Telese, tanto che Massimo Giletti è costretto a intervenire.

"La fermo", esordisce il conduttore mentre Amici prosegue: "Adesso parlo io: o lei si comporta in maniera corretta o la porta è quella là. Non lo accetto, non accetto che lei alzi i toni". Immediata la replica del medico sospeso dall'Asl 6 di Roma che ha deciso di allontanarlo temporaneamente dal luogo di lavoro e dai suoi pazienti: "Va bene, ma io voglio poter rispondere senza essere interrotto".

Insomma, solo l'intervento di Giletti riesce a portare la calma nel talk show politico. D'altronde Amici è un personaggio parecchio controverso: fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria ha parlato di "terrorismo sanitario", dichiarando che i tamponi "fanno ammalare". Ma non solo proprio a Non è l'Arena il medico aveva annunciato di aver fatto i ai kiwi, risultati positivi. Un esperimento per dimostrare la fallacità dei tamponi. Un'uscita che aveva scatenato la reazione di Massimo Galli. L'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano aveva definito "una sciocchezza che non deve essere nemmeno presa in considerazione".

