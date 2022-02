Domenica In, la camicia di Massimo Ranieri scatena un caso in Rai: bombardamento contro Mara Venier

21 febbraio 2022 a

Dopo Sanremo, Massimo Ranieri arriva a Domenica In da Mara Venier. Tanta sensibilità ed eleganza da parte del cantante partenopeo, che è spesso tornato nello studio di Rai 1. Ma sui social è accaduto di tutto durante la puntata del 20 febbraio, una parte del pubblico non ha mandato giù l'intervista, l'ennesima ospitata di Ranieri pare che su Twitter abbia scatenato il caos. Una parte del pubblico spera che dal punto di vista autorale si possa andare verso puntate con ospiti diversi. L'intervista a Ranieri è durata un’ora e un quarto all'incirca, questo è un altro dettaglio che non è sfuggito al pubblico (oltre alla camicia indossata dall’artista, griffata Versace, molto in evidenza). “Per Massimo Ranieri hanno scelto una camicia sobria per evitare qualsiasi rischio di accusa di pubblicità occulta a Versace”: questo è stato uno dei tweet maggiormente in evidenza.

Ma andiamo per gradi, dati alla mano. Nel talk della Venier, Ranieri è stato ospite già due settimane nel corso dello Speciale Sanremo, in onda il 2 gennaio. E poi, dati alla mano, il 27 dicembre 2020 e il 31 maggio dello stesso anno. Ma il pubblico sui social si è diviso esattamente a metà, da una parte chi ha applaudito al cantante e dall'altra chi ha puntato il dito contro le scelte autorali.

Poi la Venier ha dovuto fare i conti con il giudizio di una parte del pubblico in Rete dopo l'omaggio ad Achille Lauro che ieri, nel corso della kermesse Una voce per San Marino, si è candidato per partecipare all’Eurovision Song Contest 2022, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. La serata finale, trasmessa da Rai Uno, sarà presentata da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika.

