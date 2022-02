Non è l'arena, torna Nunzia Schilirò? Massimo Giletti fuori controllo: "La vedo in gran forma. Da un po'...", cosa gli esce di bocca

21 febbraio 2022 a

"È un po' che non la vedevo, la vedo in gran forma". Massimo Giletti accoglie così Nunzia Schilirò, vice questore di Roma sospesa per le sue posizioni contro il vaccino e il Green pass. Il conduttore di La7, nella puntata di domenica 20 febbraio, chiede alla poliziotta se con il provvedimento subito ha cambiato idea o si è pentita di qualcosa. "Assolutamente no", risponde in tempo record la Schilirò mentre il conduttore gli chiede se per caso abbia chiesto al medico della Polizia, il dottor Mario Viola, il permesso "per venire qua stasera".

Ma il vice questore dice che non è previsto, in quanto sospesa: "Per aver manifestato il mio pensiero ho cinque procedimenti ed esercitato i miei diritti costituzionali senza aver violato alcuna norma". La Schilirò non cambia dunque idea e rifarebbe tutto. Parole che fanno sospettare a Luca Telese che dietro le convinzioni della poliziotta ci sia una candidatura in qualche partito No vax.

"Lei deve uscire dalla sua ambiguità, perché se no quello che dice lo fa solo per acquisire consensi", commenta il giornalista mentre la Schilirò mette le cose in chiaro: "Io non sono in alcuna ambiguità, quindi posso dire che non ho intenzione di candidarmi, ma io ci tengo a dire che credo molto nelle istituzioni e che a volte ci siano persone che non le rappresentano a sufficienza". Dubbi chiariti?

