Striscia la Notizia, "cosa fa la Rai con le nostre tasse": l'incredibile incrocio con San Marino

21 febbraio 2022 a

a

a

Questa sera, lunedì 21 febbraio, a “Rai Scoglio 24”, la rubrica di Striscia la notizia dedicata agli sprechi della tv di Stato, Pinuccio si occupa della vittoria di Achille Lauro, "il pupillo di Ferdinando Salzano e Lucio Presta, che sabato notte ha vinto il concorso Una voce per San Marino che gli permetterà di partecipare al prossimo Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 maggio) come candidato della minuscola Repubblica indipendente a pochi chilometri da Rimini", rivela il tg satirico di Antonio Ricci.

"Pubblicità occulta". Striscia la Notizia lancia una bomba sul Tg1, in diretta... questa roba

Indagando, l’inviato del Tg satirico ha scoperto che Achille Lauro avrebbe vinto quel concorso canoro perché la Rai ha molto potere sulla tv di San Marino. Infatti San Marino Rtv, la tv di stato della Repubblica di San Marino, ha un capitale sociale costituito al 50% dalla Rai e per i prossimi 5 anni riceverà sovvenzioni per circa 9 milioni di euro dallo Stato italiano.

Striscia inchioda la Rai: "Chi hanno promosso direttore del canale fantasma". Come lo spiegano?

Per saperne di più Pinuccio ha intervistato il segretario della Vigilanza Rai Michele Anzaldi: "A San Marino c'è un direttore generale (Ludovico Di Meo, ndr), pagato sempre dalla Rai, con un super stipendio da 240 mila euro. C'è la gara per andare lì: non fai niente, ti riposi, fai la carriera da direttore, ti pagano la casa e i viaggi", rivela Anzaldi nel servizio che andrà in onda su Canale 5 alle 20.35.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.