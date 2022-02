Sigfrido Ranucci? Lo sfregio di Fabio Fazio: in studio a Che tempo che fa... un caso enorme in Rai

22 febbraio 2022 a

Domenica sera a Che tempo che fa Fabio Fazio ha ospitato il direttore del Riformista Piero Sansonetti insieme con quello di Tgcom Paolo Liguori. Una occasione per annunciare il lancio della tv del Riformista, in joint venture con il Tgcom di Mediaset. Ma, ricorda il Fatto, "è proprio il Riformista il giornale che più sta sparando contro un altro programma Rai, Report di Sigfrido Ranucci. In Viale Mazzini la cosa non è passata inosservata tanto da provocare un tweet da parte del consigliere di amministrazione Riccardo Laganà: 'Trovo singolare nei tempi e nei modi che su Rai3 si promuova la web tv del Riformista quando da settimane lo stesso giornale tenta di condannare Report e Ranucci con tesi già discusse in tribunale".

L'ex segretario dell'Usigrai, Vittorio Di Trapani, fa notare inoltre che "un quotidiano che mette nel mirino Ranucci e la Rai gli offre una prestigiosa vetrina". Una ospitata andata in onda sulla stessa rete, la Rai3 diretta da Franco Di Mare, dove va in onda Report, che riprenderà in aprile. Dal 9 febbraio, Il Riformista ha dedicato sette articoli a Sigfrido Ranucci, sul caso degli insulti via sms tra il conduttore e i parlamentari Andrea Ruggieri ( FI ) e Davide Faraone (Iv) per il caso delle presunte molestie del conduttore a due giornaliste svelate da una lettera anonima, caso poi finito nel nulla.

Il Riformista ha ripescato inoltre una vecchia storia del 2014 per cui il conduttore di Report è stato prosciolto da due Procure: "un filmato in cui il giornalista tratta per acquisire un video compromettente sull'ex sindaco di Verona, Flavio Tosi. Secondo il Riformista, Report sarebbe una sorta di centrale di dossieraggio che usa soldi pubblici per acquisire materiale", scrive sempre il Fatto quotidiano. Ma anche quella vicenda è stata già stata archiviata, questa volta dalla magistratura.

