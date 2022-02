Uomini e Donne, crisi isterica per gemma Galgani: "Più che penosa, disgustosa". Chi ricopre di insulti, i gelo

22 febbraio 2022 a

"Tu sei più che penosa, tu sei semplicemente disgustosa. E potrei anche aumentare i termini credimi": Gemma Galgani ha perso le staffe con Nadia a Uomini e donne. Le due dame del trono over sono interessate allo stesso cavaliere. Tutto è iniziato quando Nadia ha detto di non aver gradito un’intervista rilasciata da Gemma al magazine dedicato al programma.

Di fronte agli attacchi della Galgani, però, Nadia non si è scomposta più di tanto. Anzi, all'improvviso è scoppiata a ridere e ha invitato la rivale ad andare avanti con i suoi insulti, perché in quel modo contribuiva ad aumentare il suo ego: “Continua, continua…Così aumenti il mio ego”. E non solo, in un secondo momento ha aggiunto: "Il fatto che tu sia qua da 11 anni non ti consente di fare quello che ti pare”.

Gemma, però, ha insistito, continuando a criticare Nadia e accusandola di non avere avuto alcun tipo di rispetto nei suoi confronti quando le ha soffiato da sotto il naso Massimiliano. A un certo punto è intervenuta pure Tina Cipollari, che ha attaccato la Galgani: "Hai torto, ti stai mettendo in mezzo alla loro storia. Sei tu la disonesta, non lei”. Chiosando con una frecciata velenosa contro la sua storica rivale: "A Massimiliano non piaci, fattene una ragione”.

