Selvaggia Lucarelli brutale contro Pierluigi Diaco: "Non si merita un'altra possibilità". L'ultimo sfregio, un caso in Rai

Selvaggia Lucarelli non ci è andata per il sottile con Pierluigi Diaco, che nel giro di pochi giorni si è visto annunciare e poi cancellare un nuovo programma che avrebbe dovuto occupare lo slot delle 14 del pomeriggio feriale di Rai1. Il giornalista sarebbe dovuto tornare in onda con “Signora mia” - questo il titolo provvisorio del suo show - a partire dall’estate, e invece tutto è naufragato.

La causa pare che sia da ricercare nelle accese polemiche scaturite dalla notizia sul ritorno in tv di Diaco, con l’amministratore delegato Carlo Fuortes e il direttore del daytime Antonio Di Bella che avrebbero deciso di fare retromarcia. Quindi Diaco non tornerà su Rai1 quest’estate, ma probabilmente su Rai2 a partire dal prossimo autunno: il caso era esploso dopo che Dagospia aveva anticipato il posizionamento nel palinsesto del nuovo programma di Diaco. A sollevare polemiche sono state soprattutto le indiscrezioni trapelate a mezzo stampa secondo cui ci sarebbe lo zampino di Giorgia Meloni dietro il ritorno in tv di Diaco.

“Passando alla notizia della settimana - ha scritto la Lucarelli in un tweet - speriamo che la storia sia finita e nessuno ci ripensi, perché un’altra possibilità non se la merita. E che lei lo abbia cancellato per davvero, questa volta. Sto parlando della Rai e di Pierluigi Diaco ovviamente”.

