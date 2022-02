Striscia la Notizia, "falsi incidenti per prendere soldi": ecco chi sono questi uomini, da non credere

23 febbraio 2022 a

Oltre agli organizzatori di eventi, in Italia esistono anche gli organizzatori di incidenti. Lo svela Striscia la Notizia, nella puntata andata in onda mercoledì 23 febbraio su Canale 5. Qui, Luca Abete mostra una carrozzeria che tra i suoi servizi ne effettua uno particolare, quello di organizzazione di incidenti per ottenere i soldi dell'assicurazione. Come? Basta contattare la carrozzeria, che si rivolge direttamente all'amico perito assicurativo. "Tu mi dai la pratica - dice l'uomo immortalato dal programma di Canale 5 - e io faccio tutto, ti do anche l'assegno".

In sostanza il perito crea un incidente finto, dichiarando che "uno è venuto addosso a te". Una volta presi i soldi, ecco che questi vengono divisi. Ma come è possibile ricreare un incidente? "Tu hai la tua macchina e io mostro un'altra distrutta, ci penso io", prosegue il perito.

Alla vista dell'inviato di Antonio Ricci, l'uomo si dà alla fuga: "Non ho mai fatto una cosa del genere, fammelo vedere". E il perito viene assecondato. Ma anche di fronte alle immagini l'uomo fa finta di nulla, negando e chiedendo ad Abete di "dire la verità". Proprio lui...

Qui l'intero servizio di Striscia la Notizia sulla carrozzeria e i finti incidenti

