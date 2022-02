Il cantante mascherato, Iva Zanicchi rovina la festa a Milly Carlucci: dietro alla medusa...

24 febbraio 2022 a

Iva Zanicchi tornerà a Il cantante mascherato. Nella puntata di venerdì 25 febbraio, l'artista non si siederà più in giuria al posto di Facchinetti a casa causa Covid. Ma, almento stando a quanto riportato da Davide Maggio, si farà comunque sentire nel programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Qui la Zanicchi le tenterà tutte pur di allontanare i sospetti da Bianca Guaccero, che i colleghi pensano si nasconda dietro la maschera di Medusa.

Per lei infatti dentro il costume c'è un altro personaggio. Chi? Sorpresa. Ma non è tutto. L'attività investigativa della Zanicchi si focalizzerà anche su SoleLuna. Dietro il vestito per i giurati si cela Cristiano Malgioglio. Eppure non sono in pochi a tirare in ballo il nome di Massimo Lopez che potrebbe imitare il cantautore per confondere le acque e depistare. Ma la Zanicchi sembra escludere entrambi.

Intanto non sono esclusi altri duetti durante la trasmissione, che vedranno proprio la Zanicchi protagonista. Ciò che pare al momento certo è che la cantante non rifarà parte della giuria visto che Facchinetti è tornato negativo e riprenderà il suo posto dopo l'assenza di venerdì scorso. Nonostante questo i colpi di scena potranno essere dietro l'angolo.

