Striscia la Notizia, "Attenzione, borseggi in corso" e poi queste foto: ecco chi (e come) ti ruba il portafoglio

Valerio Staffelli non demorde. L'inviato di Striscia la Notizia torna a parlare delle borseggiatrice che a Milano affondano le mani nei portafogli altrui. Nella puntata in onda giovedì 24 febbraio, infatti, Staffelli mostra su Canale 5 i volti delle donne accusate. Di più, perché tornato in via Montenapoleone l'inviato di Antonio Ricci ha messo in guardia i passanti sulla presenza di queste ladre, che la polizia spesso non può trattenere. Come? Semplice: Staffelli non si è presentato da solo.

A scortarlo nella zona della stazione, luogo dove spesso e volentieri i criminali agiscono indisturbati, ci sono quattro figuranti con una maschera che riproduce il viso di ognuna delle quattro borseggiatrici identificate e con appesi dei cartelli con la scritta (in italiano e in inglese): "Attenzione, borseggi in corso".

Giusto ieri Staffelli ha fatto vedere dove si appostano le ladre, come si muovono e come agiscono, fino a seguirne una. La donna, però, viste le telecamere ha deciso di darsela a gambe fino a quando è arrivata la Polizia e l'ha porta via. Il problema? Se si dichiara incinta, le forze dell'ordine saranno costrette a lasciarla e lei tornerà, grazie allo stratagemma, in totale libertà.

