Striscia la Notizia, un "gigante" trionfo sexy: dove vola il gonnellino delle Veline. Prima serata, roba da restarci secchi

Momento sexy, tremendamente sexy a Striscia la Notizia. E di quale momento si tratta è fin troppo semplice capirlo: quello dello stacchetto delle Veline, o meglio di uno degli stacchetti delle Veline, ovvero Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti. Il tutto nella puntata del tg satirico di Canale 5 trasmessa nella serata di giovedì 24 febbraio.

E come spiegano dalla redazione di Striscia, si tratta delle Veline in versione "Gulliver". Insomma, direttamente dai viaggi di Gulliver, ecco la coppia in "versione lillipuziane e giganti sulle note di Sigala di Rita Ora". Gonnellino svolazzante turchese e body fantasia scollatissimo, lo stacchetto è un "gigante" trionfo sexy...

Striscia la Notizia, qui lo sacchetto delle veline: il video

