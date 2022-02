Striscia la Notizia, disastro a Mattino 5: "Ecco i bombardamenti in Ucraina". Ma sbagliano video: cosa va in onda

25 febbraio 2022 a

Striscia la notizia, nella puntata del 24 febbraio, smaschera un video fake mandato in onda durante la puntata di Mattino Cinque. Ecco infatti Francesco Vecchi che trasmette delle immagini impressionanti presentate ai telespettatori come resoconto dei bombardamenti in Ucraina da parte della Russia. Mostra quindi l'attacco di notte che si conclude con una grande esplosione. Si sentono delle persone che urlano. Francesco Vecchi a un certo punto dice pure: "Devo andare in pausa, su quelle immagini ritorneremo".

Peccato che in realtà si tratti di un video che circola in rete già dal 2015 e che nulla abbia a che vedere con il conflitto in corso in Ucraina. Si tratta infatti di una esplosione avvenuta in Cina. Dove peraltro la guerra non c'entrava nulla. Si tratta proprio delle stesse immagini e dello stesso audio come fa vedere il tg satirico di Canale 5.

Insomma a Mattino 5, "di Vecchi non 'è solo il conduttore ma anche i filmati", commenta ironico Ezio Greggio. E il servizio non si può che concludere con la celebre frase di Emilio Fede: "Che figura di me***"

