Striscia la Notizia, il ribaltone dopo Iacchetti e il Covid: chi chiama Ricci a condurre, nuova scossa dietro al bancone

Sta per terminare la settimana di Silvia Toffanin alla conduzione di Striscia la Notizia. A guidarla in questo esordio fuori dalla sua comfort zone di Verissimo è stato Ezio Greggio: la compagna di Pier Silvio Berlusconi se l’è cavata egregiamente e gli ascolti l’hanno premiata decisamente.

Da lunedì 28 febbraio dietro al bancone si assisterà però a un altro ribaltone: si assisterà infatti a un altro grande ritorno al timone del tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci. Quello di Gerry Scotti, che sarà affiancato da Francesca Manzini: i due condurranno Striscia la Notizia fino al 26 marzo, praticamente per un mese pieno. Per Scotti si tratterà della dodicesima edizione dietro al bancone e supererà le 400 puntate all’attivo. Un traguardo molto importante, ma anche un riconoscimento per la Manzini, che sarà al fianco di Scotti per la terza volta.

“Per me tornare a Striscia è come tornare a casa - ha dichiarato il conduttore di Canale 5 - e tornare a Striscia con la Manzini è come tornare a casa e trovarla tutta sottosopra. Sopporterò questa ventata di entusiasmo e anche di fisicità e di divertimento. Insieme ci godremo un bel mese dietro al mitico bancone di Striscia”. “Quest’anno nella ‘mia’ Striscia sarò la voce della leggerezza - sono state la parole della Manzini - ma sempre con qualche chilo in più di simpatia”.

