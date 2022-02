C'è posta per te, “Nessuno gli ha chiesto di Noemi Bocchi”. Francesco Totti in studio, cosa c'è dietro

27 febbraio 2022 a

Francesco Totti è stato uno dei protagonisti indiscussi della puntata di C'è posta per te andata in onda ieri sera su Canale 5. In molti pensavano che la presunta crisi con Ilary Blasi sarebbe venuta fuori nel corso del programma. E invece all'ex attaccante della Roma non è stata fatta nessuna domanda sull'argomento. Dagospia adesso svela il mistero: la puntata è stata registrata mesi fa, quando il sospetto della fine della relazione tra Totti e la Blasi ancora non c'era. Probabilmente è stata realizzata la scorsa estate.

Il Pupone è stato chiamato da Noemi come regalo ai suoi genitori, grandi tifosi della Roma. La ragazza ha usato l’ex Capitano per “chiedere scusa al padre ed alla madre per non essere stata una figlia perfetta”. La giovane, infatti, ha fatto sapere che a 16 anni è rimasta incinta di un ragazzo che i suoi genitori non hanno mai ben visto. “Siete i genitori migliori del mondo e vi ammiro tanto".

Lo stesso Francesco Totti, una volta entrato in studio, ha riservato tante belle parole ai due signori. “Trovare genitori come voi non è facile", ha ammesso. Ieri, comunque, la Blasi ha voluto mostrare ai suoi fan che fra lei e Totti non c’è nessuna crisi. E così ha pubblicato una storia su Instagram in cui guarda l’ospitata del marito a C’è Posta Per Te.

