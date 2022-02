Verissimo, la rivelazione di Eleonora Giorgi: "Così sono sprofondata nella droga". Il dramma che sconvolge la Toffanin

28 febbraio 2022 a

Un racconto intimo e molto doloroso quello che Eleonora Giorgi ha fatto a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. L'attrice, in particolare, ha parlato del periodo della droga, un momento molto difficile del suo passato. Tutto era iniziato dopo che la Giorgi, da giovane, aveva perso il suo fidanzato, morto in un incidente. In quel momento si è sentita sola e la sua famiglia non le è stata accanto: "La droga arrivò per disperazione. Lì c’è stato un grande vuoto, soprattutto di mia madre”.

L'attrice ha spiegato che solo in un secondo momento decise di tornare a casa di suo padre: "Cercavano di curarmi, avevano chiamato tutti i dottori, ma ormai io ero sprofondata”. L'ospite della Toffanin, però, non ha ricordato solo i momenti più brutti e bui della sua vita. C'è stato spazio anche per quelli più belli. A tal proposito la Giorgi non ha potuto non parlare del suo nuovo nipotino. Poco tempo fa, infatti, è diventata nonna di Gabriele, il figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che l'hanno salutata a distanza, in collegamento con la trasmissione.

La Giorgi ha confessato di essere letteralmente impazzita per il bimbo. Durante il collegamento, poi, Paolo Ciavarro ha raccontato di non essere riuscito a entrare per assistere al parto. Ma non ha nascosto di essere stato parecchio teso in quei momenti.

