Che Tempo Che Fa, Saviano ridicolizzato dal premio Pulitzer: "Ha detto che la guerra in Ucraina è tra le mafie"

Roberto Saviano ridicolizzato. A Che Tempo Che Fa, il programma di Rai 3, oltre allo scrittore si è collegata con Fabio Fazio Anne Applebaum. La giornalista Premio Pulitzer per la saggistica nel 2004 con il libro ‘Gulag’, non ha apprezzato le parole dell'autore di Gomorra. Saviano ha infatti commentato la guerra in Ucraina: "Tutta questa vicenda ha un grande assente, ossia la mafia russa che da sempre è gemella con le organizzazioni criminali ucraine". E ancora: "Questo è davvero l’oggetto che manca dal dibattito. La negoziazione avvenuta prima della rivolta di Maidan del gas tra Ucraina e Russia era fatta dalla più grande organizzazione mafiosa Russa. Sono prove reali che abbiamo. Il gas che veniva venduto all’Ucraina era gas mediato dalla mafia russa".

Per lo scrittore a far saltare il banco fu la rivolta di Maidan. "Le truppe in questo momento - ha proseguito nella puntata in onda domenica 27 dicembre - sono affiancate dalle organizzazioni criminali. Le organizzazioni criminali ucraine e quelle russe sono gemelle e infatti sostenevano il Presidente prima della rivolta di piazza Maidan. Nel dibattito che stiamo facendo non possiamo tenere fuori una forza cosi eclatante, che aveva determinato l’equilibrio in ucraina filo-russo fino a quando non c’è stata la rivolta della piazza europeista".

La Applebaum non è intervenuta nell'immediato, per poi lasciarsi a un lungo sfogo sui social "Sono appena stata in un programma televisivo italiano in cui qualcuno ha ipotizzato che tutta questa guerra sia una battaglia tra la mafia russa e la mafia ucraina. Intuisco che tutti noi vediamo gli eventi attraverso una lente nazionale".

