Striscia la notizia, ecco le nuove armi usate nella cyberguerra tra Russia e Ucraina

Questa sera, lunedì 28 febbraio, a Striscia la notizia l’inviato Marco Camisani Calzolari spiega il ruolo centralissimo - nel bene e nel male - del digitale nel conflitto tra Russia e Ucraina. Criptovalute, blockchain e Nft: grazie a queste nuove tecnologie si stanno raccogliendo donazioni per l’esercito e il popolo ucraino.

Si è schierato anche il movimento decentralizzato di hacker Anonymous, che ha dichiarato guerra, anzi, cyberguerra, alla Russia. Dall’altra parte, però, Vladimir Putin ha già dimostrato di potersi disconnettere dal resto del mondo, creando una rete Internet interna, e ha lanciato contro l’Ucraina il primo malware ufficiale della guerra: Hermetic Wiper.

Tra l'altro proprio la Cnn ha riportato, proprio oggi, che diversi siti web dei media russi sembrano essere stati violati e almeno tre hanno visualizzato un messaggio contro la guerra anti-putin. “Cari cittadini. Vi esortiamo a fermare questa follia, a non mandare a morte certa i vostri figli e mariti. Putin ci fa mentire e ci mette in pericolo”, afferma un messaggio scritto in russo sui siti web di Forbes Russia, Fontanka, Takie Dela , visionati dalla Cnn.

