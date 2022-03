Ucraina, Guido Crosetto: "Il rischio della distruzione totale", fino a dove può spingersi Vladimir Putin

01 marzo 2022 a

Guido Crosetto, ospite a L'aria che tira il talk in onda su La7 e condotto da Myrta Merlino, ha analizzato la situazione della guerra in Ucraina. "Adesso il problema è la reazione che Vladimir Putin potrà avere di fronte alle risorse militari messe a disposizione dall'Europa. La prima che può avere è quella di spingere il piede sull'acceleratore militare e il potenziale bellico della Russia non è stato ancora utilizzato. Putin ha iniziato questa campagna militare in modo soft, non premendo il piede sull'acceleratore, il rischio è la distruzione totale dell'Ucraina, come la Siria", ha spiegato il fondatore di Fratelli d'Italia.

"L'invasione dell'Ucraina farà male a tutti e non avvantaggerà nessuno, nemmeno Putin: infatti, le sanzioni finanziarie da parte dell'Occidente peseranno tantissimo sulla Russia. Per immaginare che cosa potrebbe accadere, basta pensare che in passato sono scoppiate guerre mondiali per problemi minori. Non bisogna mai chiudere i canali diplomatici", ha continuato a spiegare Crosetto che ha analizzato la possibile reazione dell'Europa e l'aiuto che la stessa Ue ha deciso di dare all'Ucraina con soldi e armi, pur ricordando che lo stato non fa ancora parte dell'Unione Europea.

"Questo non è il momento di discutere, ma di far tornare indietro Putin nella sua decisione ed evitare di spingerlo verso la Cina: la questione energetica la affronteremo più avanti", ha chiarito Crosetto avanzando anche l'ipotesi della partecipazione al conflitto anche della Bielorussia di Lukashenko.

