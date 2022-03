GfVip, Lulù Selassiè e la frase-choc su Alfonso Signorini e Fabrizio Corona: scatta la censura

01 marzo 2022 a

Lulù Selassiè è stata censurata al GfVip? I telespettatori si stanno facendo questa domanda da ieri sera, quando la principessa ha iniziato a fare un discorso su Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Ma procediamo con ordine. Tutto è iniziato quando Sophie Codegoni è stata invitata ad andare nella Mistery Room con Alessandro Basciano, col quale adesso ha una relazione. Lì alla coppia è stata fatta leggere l'intervista rilasciata da Fabrizio Corona nei giorni scorsi. L'ex fotografo dei vip, infatti, ha avuto una storia con la gieffina in passato.

"La nostra storia è imparagonabile. Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto - ha detto Corona -. Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata". Parlando di lui, invece, l'ex re dei paparazzi ha detto: "Alessandro Basciano non deve ostacolarla. Uno che perde la pazienza con Alex Belli, come ha fatto lui, cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me o con gente dello spettacolo? Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi e avere dei figli, lei ha una carriera e non può tarparle le ali".

A queste parole Sophie ha risposto dicendo che, pur essendo rimasta molto legata a Corona, non è più innamorata di lui. Dopo la puntata, questo momento della diretta è stato oggetto di discussione tra i vip nella casa. A parlarne è stata anche Lulù Selassiè, che ha detto: "Che poi Fabrizio Corona è amico di Alfonso Signorini”. In quel momento, però, il suo microfono sarebbe stato spento dalla regia e il pubblico a casa non sarebbe più riuscito ascoltare il suo discorso.

