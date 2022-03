Elisa Isoardi, strepitosa rivincita sulla Rai? Tam-tam impazzito, "dove la vedremo in tv e con chi"

02 marzo 2022 a

Elisa Isoardi potrebbe tornare in Rai. Dopo aver lasciato La prova del cuoco, la conduttrice sarebbe vicina a un ritorno. Nei giorni scorsi infatti si è parlato del weekend estivo di Rai 1 dove dovrebbe trovare posto un nuovo programma. Si tratterebbe di uno spazio mattutino condotto da Carolina Rey e che dovrebbe sostituire Uno Weekend. Tra i nomi di chi potrebbe affiancarla, oltre a Fabio Gallo e Roberto Poletti, proprio la Isoardi.

Ad avanzare questa ipotesi TvBlog, precisando che ancora non ci sarebbe un titolo definitivo per la trasmissione ma è possibile invece che tutti e quattro i nomi circolati fino a oggi saranno confermati. Insomma, una conduzione a quattro. La stessa Isoardi non ha mai negato la voglia di tornare a fare tv. Così come non ha mai nascosto la volontà di cambiare aria.

"Ricomincio da me, da chi mi sa più apprezzare. Sono pronta ad accogliere anche in questo senso. Sono stati diciotto anni bellissimi e dico grazie. Adesso sono pronta a tante cose". Frasi, quelle pronunciate a Verissimo, che avevano fatto subito pensare a una nuova avventura a Mediaset. Avventura poi mai iniziata, tanto che ora si fa il suo nome tra i corridoi di Viale Mazzini.

