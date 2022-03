L'Eredità, addio Flavio Insinna? Tam-tam impazzito in Rai, la donna che gli frega il posto

03 marzo 2022 a

Flavio Insinna potrebbe lasciare L'Eredità, il programma da lui condotto su Rai 1. Non è infatti escluso che al timone del quiz possa arrivare una donna. Chi? Niente di meno di Caterina Balivo. Potrebbe essere lei il nuovo volto della trasmissione. Almeno stando a un retroscena del settimanale Oggi. Dopo la chiusura del programma Vieni da me, la Balivo sembrerebbe essere pronta a tornare in televisione nelle vesti di conduttrice. E potrebbe farlo partendo proprio dall’Eredità, mai fino ad ora condotto da una donna.

Al momento non ci sono certezze. La stessa Balivo non sembra ossessionata dall'idea di tornare in tv. "Per me - diceva mesi fa - non sarà più un impegno quotidiano come è stato finora. Dopo 15 anni di live quotidiani e di giornate trascorse tra studio e redazione, ho deciso di fare altro. L'ho capito in quest'anno di pandemia".

La conduttrice aveva ammesso di voler vivere una quotidianità diversa: "Poter fare interviste senza l'ansia della tv, sognare nuovi format, mangiare a casa a pranzo, non essere per forza performante tutti i giorni e mostrare che va tutto bene anche se intorno ti crolla il mondo". Il suo primo pensiero è stato infatti quello dei figli. A loro - aveva sottolineato - "non voglio imporre una vita frenetica. Se al ritorno da scuola non vogliono parlare, non voglio più arrabbiarmi".

