Dritto e Rovescio, Dasha accusa gli ucraini: "Venivo dal Donbass, cosa ho subito", testimonianza-choc

In studio a Dritto e Rovescio, nella puntata in onda giovedì 3 marzo, c'è anche Dasha. È lei a portare ai telespettatori di Paolo Del Debbio la sua testimonianza sulla guerra in Ucraina. "Noi non abbiamo creato Putin - premette su Rete 4 - e siamo contro quello che sta facendo, quella guerra è disumana e ogni persona normale lo capisce". Dasha infatti viene dal Donbass, la zona ucraina filorussa in cui i separatisti combatto a fianco dell'esercito di Vladimir Putin.

Tirata in ballo la ragazza si difende spiegando che "nel 2014 quello che è successo non è accaduto perché abbiamo chiamato Putin, ma perché non volevamo partecipare al colpo di stato a Kiev". Il riferimento è alla rivoluzione ucraina che ha avuto luogo dopo una serie di episodi di violenza nella capitale di Kiev, culminata con la cacciata dell'allora presidente dell'Ucraina, Viktor Janukovyč. Anch'esso filorusso.

"Dopo, quando dovevo scappare dalla guerra e non potevo perché nel Donbass era stato distrutto tutto, ho cercato una casa in affitto a Kiev ma nessuno me la dava perché venivo dal Donbass". Insomma, la ragazza sembra accusare l'Ucraina di averla discriminata perché veniva da quell'area a lungo contesa con la Russia.

