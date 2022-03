Belve, Monica Guerritore contro Francesca Fagnani: "Queste sono stronz***e, mi alzo e me ne vado"

04 marzo 2022 a

Intervista ad alta tensione a Belve tra la conduttrice Francesca Fagnani e l'attrice Monica Guerritore, una delle ospiti della seconda serata del talk di Rai2. Il format prevede domande diretta, anche sfrontate, decisamente ficcanti. Pensate anche per scaldare la situazione. E la Guerritore ci casca con tutte le scarpe. L'aria si fa pesante quando la Fagnani le ricorda un aneddoto televisivo piuttosto spiacevole: "E' rimasto storico uno scontro in un talk politico con Giorgia Meloni. Lei disse alla Meloni: lei tocca le corde più basse delle persone". Un episodio che la 64enne interprete teatrale, storica "musa" del regista Gabriele Lavia, non sembra ricordare con piacere: "Intanto ho avuto la Digos per un mese, perché sono stata minacciata di morte dai seguaci della Meloni". Era il febbraio 2018 e il teatro di quello scontro era lo studio di Otto e mezzo su La7, con Lilli Gruber che aveva preparato un impressionante fuoco di fila contro la leader di Fratelli d'Italia.

La Fagnani non molla l'osso e colpisce la Guerritore nel vivo, almeno a giudicare dalla reazione stizzita dell'intervistata: "Ma l’accusa fondamentale che le rivolgono è quella di essere una radical-chic dei Parioli, la solita sinistra salottiera e benpensante". Risposta secca e nervosissima: "Questa accusa altro non è che una stronza***a, frutto della disinformazione portata avanti da persone ignoranti". Quindi l'affondo: "Nonlo voglio nemmeno sentire, sennò mi alzo e me ne vado".

Più intima, anche se non meno dura, la parte dell'intervista sull'amore con Lavia: "Sono stata tradita tantissimo, ma non me l’aspettavo perché su di lui avrei messo la mano sul fuoco". E invece, controllando l'agenda telefonica del regista, l'amarissima scoperta: le sua amanti erano etichettate con le loro iniziali, dalla A alla W.

