Amadeus direttore del Festival di Sanremo fino al 2023. Uomo-chiave in Rai, perché può essere il nuovo Pippo Baudo

Amadeus potrebbe essere il nuovo Pippo Baudo. Infatti, arriva la conferma del bis per Sanremo 2022 e 2023, dopo la trilogia di Festival. Il primo targato Amadeus è stato vinto da Diodato (prima della Pandemia, nel 2020), il secondo dai Maneskin (che con Zitti e buoni hanno toccato il cielo dell'Europa con l'Eurovision) ed il terzo con il primo posto conquistato da Mahmood e Blanco. Un festival da Brividi, come ha detto qualcuno.

La riconferma di Amadeus era nell'aria da tempo. Dopo il successo dell'ultimo Sanremo, con ascolti strepitosi, il conduttore e direttore artistico ha deciso di ricaricare le batterie lontano da flash e giornalisti. Ma, probabilmente, stava già pensando al futuro. Ed oggi la bella notizia, che farà gioire milioni di italiani. Dopo l'incontro nel quale l'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes insieme con il direttore del Prime Time Stefano Coletta ha ricevuto Amadeus, è arrivata la bella notizia. Amadeus sarà al timone di altri due Festival.

"Sono felice e onorato della proposta dell'amministratore delegato Carlo Fuortes e del direttore del Prime Time Stefano Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l'ora di iniziare", questo il commento di Amadeus all'agenzia Ansa. Tra pochi mesi si metterà di nuovo al lavoro perché inizierà la scelta dei brani, tantissimi da ascoltare. Pare che siano almeno un migliaio, forse di più. Ma il successo di un Festival si vede proprio dalle canzoni, come diceva il mitico Pippo Baudo. Amadeus in queste tre edizioni ha centrato in pieno l'obiettivo. Lo farà anche nei prossimi Festival.

