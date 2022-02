Gerry Scotti, la confessione: "Perché non partecipo più alle assemblee condominiali". Pesante delusione personale

28 febbraio 2022 a

Gerry Scotti si confessa in una intervista a La Repubblica. Non parla solo di tv ma anche di politica tanto che il conduttore ammette che "dalla delusione non ho più partecipato neanche alle assemblee condominiali. Speravo che con la seconda Repubblica la nausea mi passasse, di individuare qualcuno. Non passa". Al momento è in televisione con Tú sí que vales. "Al di là del naturale buonumore, frutto della pigrizia, un sorriso non costa. Sono empatico, la gente lo capisce". E Maria De Filippi, con la quale lavora, rivela, "è molto affettuosa, mi chiede consigli ma sono io che ho qualcosa da imparare da lei: il dono della sintesi, il levarsi la ridondanza. Maria a C'è posta per te inizia dicendo 'buonasera' e già racconta la storia".

E del resto nonostante il web e i social la televisione generalista resista. "Si cibano di noi, continuiamo a essere il granaio della tv di tutto il mondo. Ci hanno minacciato: 'Internet vi ucciderà'. Ci siamo perché facciamo bene il nostro lavoro. Io che sono stato solo alla tv commerciale ho un piccolo vanto: faccio parte di quelli che non hanno mai chiesto un euro di canone".

Per quanto riguarda il Festival di Sanremo, aggiunge, "non è un sogno nel cassetto, un giorno ci andrò. Amadeus mi aveva invitato. Due anni fa ero in Polonia per Chi vuole essere milionario, 12 gradi sotto zero, dovevo andare a Nizza su un piccolo aereo. Non me la sono sentita, ci siamo detti: sarà per la prossima volta".

