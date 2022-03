Amadeus, impensabile confessione di Giovanna Civitillo: "Bravissimo a farlo", quello che nessuno può immaginare

02 marzo 2022 a

Tutto quello che non sapete su Amadeus, il conduttore di Rai 1 e mattatore di Sanremo. Tutto quello che non sapete lo confessa la moglie, Giovanna Civitillo, in un'intervista concessa al settimanale Confidenze, in cui si è spesa in alcune rivelazioni sul rapporto con il marito, parlando delle loro differenze e di come le hanno gestite.

"Abbiamo sempre condiviso gli stessi valori, anche se siamo diversi - ha premesso la Civitillo -. Per esempio, a colazione lui ama il dolce e io il salato. Io ho più senso pratico, in casa mi adatto a tutto, anche a fare l’idraulico e l’elettricista. Ama, invece, non sa cambiare una lampadina, ma è bravissimo a caricare la lavastoviglie. E alla mattina mi porta il caffè a letto. Ma se si blocca il computer o si rompe qualcosa, devo pensarci io", rivela.

Dunque le riflessioni sulla gelosia, facile da destare in una coppia vip, composta insomma da personaggi famosi. "La gelosia? C’è sempre stata, ma siamo riusciti a trasformarla, tenendone il lato buono, anche perché siamo continuamente connessi. Infatti, quando siamo lontani non mi preoccupo, tra noi c’è fiducia. Litighiamo pochissimo, più che altro ci prendiamo molto in giro", aggiunge Giovanna.

Infine, una battuta sul Festival di Sanremo e sui sacrifici che ha comportato per il marito: "Certo, un successo travolgente come quello del Festival quest’anno non potevamo immaginarlo. Speravo andasse tutto bene, perché ho visto la fatica, la responsabilità, il grande lavoro che c’erano dietro. Io ho cercato di portare messaggi di positività con i miei outfit", ha concluso Giovanna Civitillo.

