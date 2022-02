Affari tuoi, "sto rischiando di sentirmi male": panico in studio, la concorrente spiazza Amadeus. Davanti a lei...

27 febbraio 2022 a

Sorpresa ad Affari Tuoi-Formato Famiglia. Nella puntata andata in onda sabato 26 febbraio su Rai 1, Amadeus ha voluto omaggiare la giovane Marzia. La concorrente non ha nascosto la sua passione per Cesare Cremonini. E così il conduttore ha voluto mostrarle un videomessaggio del cantante, proprio dedicato a lei. Un regalo che la concorrente ha dimostrato di aver apprezzato, tanto da rischiare di sentirsi male.

"Sto rischiando di sentirmi male", ha confessato trattenendo a stento le lacrime. E ancora: "Non ci credo!". Poi il messaggio di Cremonini: "So che ascolti le mie canzoni, che le canti e che hai chiamato Cesare il tuo cane, in mio onore. Spero di conoscere presto te e tuo marito, vi invito ai miei concerti, possiamo incontrarci e salutarci. Spero siate felici insieme. Vi abbraccio forte!".

Come raccontato da Marzia, Cremonini è stato per lei sempre molto importante: "Ascolto le sue canzoni da quando ero ragazzina". Ma le sorprese in studio non sono mancate. Dopo l'emozionante siparietto, ecco che è subentrato Cristiano Malgioglio. È stato lui a partecipare al gioco a fianco di Amadeus attraverso una gag che ha tenuto tutti i telespettatori di Rai 1 incollati al televisore. E così il successo è stato garantito.

