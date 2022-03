Uomini e donne, Pinuccia perde il controllo: "Presa per i fondelli, ora cerco un bel maschietto e...". De Filippi sconvolta

Francesco Fredella 04 marzo 2022 a

Se la prende con Alessandro ed è arrabbiatissima. Pinuccia, una dama del trono over di Uomini e Donne, "fa a pezzi" Alessandro nel corso della nuova puntata del programma di Canale 5. “Sono stata presa per i fondelli”, dice. Così, va in scena una vera e propria lite tra Pinuccia e Alessandro con Gianni Sperti che si schiera dalla parte del cavaliere. E dice: “Non ha mai dichiarato amore”.

Il cavaliere dice ancora: “Appena l’ho vista, l’ho detto subito che mi piace”. Subito dopo Pinuccia entra in studio e svela di essere abbastanza dispiaciuto. “Ciao bambino bravissimo, sono felice per te, mi hai preso in giro per bene ma non importa, sono stata delusa, sono felice che hai trovato la signora che ti piace, spero di trovare un bel maschietto”, dice. Interviene, anche Tina Cipollari - che si schiera dalla parte di Alessandro: “Non si deve sentire in colpa. Non eravate una coppia”. Ma quando la puntata entra nel vivo anche Sperti interviene a gamba a tesa. “Non ha mai dichiarato amore per te, tutte le volte ha detto ci siamo parlati che non stiamo insieme e tu rispondevi si è vero. Quello che non piace ad Alessandro è come lei lo tratta. Lo mandi a quel paese”, sottolinea.

Pinuccia, poi, rincara la dose. Rivolgendosi a Alessandro dice: “Vai al tuo bel paesello e io nella mia città, adesso ha la signora, non mi volevi bene era tutta finzione”. Maria De Filippi cerca di calmare la dama con queste parole: “Ma non è vero ti stai sbagliando”. Alessandro chiude definitivamente con Pinuccia: “La nostra storia è finita”. Arrivano parole durissime che lasciano il gelo mentre Pinuccia scoppia a piangere. “Le storie finiscono. Mai ho detto sono innamorato di te, ti amo, ho detto siamo stati bene. Il colpo di grazia l’hai dato te”, racconta. La dama aggiunge: “Ti davo fastidio, volevi cambiare donna. Mi hai preso in giro per bene. Non ci incontravamo di carattere, basta”. Storia chiusa.

