Verissimo, Anna Safroncik sotto-choc: "Il dramma di mio padre in Ucraina". Toffanin in lacrime: poco prima della puntata...

Sono giorni difficili per Anna Safroncik. L'attrice, ospite di Verissimo su Canale 5, racconta il dramma della guerra in Ucraina, suo paese natale. Nella puntata di sabato 5 marzo, la Safroncik spiega il calvario vissuto dal padre. Dopo un lungo viaggio l'uomo è riuscito a scappare dai bombardamenti e a fare ritorno in Italia. "Ho tirato un sospiro di sollievo solo qualche giorno fa quando è arrivato a casa mia - ha detto di fronte a Silvia Toffanin -. Abbiamo vissuto il dramma di farlo scappare da sotto le bombe. A me sta ricapitando, mi trema la voce... Io l'ho vissuto quando è successo a Chernobyl con persone costrette ad abbandonare le proprie case, speravo che questo scempio non accadesse più".

E invece il Paese è ripiombato nell'incubo. Per questo l'attrice, che si definisce "sotto-choc", non intende stare con le mani in mano: "Ora mi posso occupare delle altre persone. Il mio telefono è un centralino". Tante infatti le scuole e i palazzi in frantumi e tante le persone che devono fare i conti con il freddo. Il padre della Safroncik, come da lei confidato, "ha pensato che sarebbe morto di polmonite. Lui è partito il lunedì all'alba perché prima sparavano ovunque. Per fortuna si possono fare ancora le videochiamate, ma con questo cellulare che trema perché ci sono le bombe e tu non sai cosa fare".

L'uomo è però riuscito a salire su un treno. Uno dei tanti che in questi giorni siamo soliti vedere. "Qui - prosegue - non si possono neanche portare i bagagli perché tolgono il posto alle persone e poi è stato ore al freddo". E mentre la conduttrice non può che commuoversi, l'attrice conclude: "Sono avvilita, stanca, preoccupata. Lì ho amici, zii, parenti".

