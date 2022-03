Uomini e Donne, il dolore di Matteo Ranieri: "Cosa mi avrebbe detto nonna", un lutto difficile da superare

05 marzo 2022 a

a

a

Attimi di commozione per Matteo Ranieri, protagonista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Il ragazzo si è infatti raccontato in un'intervista, toccante, a Uomini e Donne Magazine, in cui ha parlato del suo percorso nel programma, della sua famiglia e della nonna scomparsa.

Ranieri ha provato a immaginare cosa gli avrebbe detto nonna: "Di scegliere una persona che mi faccia stare bene, al di là dell’aspetto estetico, e che mi faccia stare tranquillo. Perché di questo ho bisogno. Mi piange il cuore al pensiero che non mi possa guardare ma forse lo sta facendo. Anche se non sono il miglior tronista che ci sia mai stato, spero sia fiera del fatto che sono sempre me stesso", ha affermato.

Uomini e donne, Pinuccia perde il controllo: "Presa per i fondelli, ora cerco un bel maschietto e...". De Filippi sconvolta

Il tronista, poi, spiega di essere in un momento di stallo nella sua vita sentimentale. Poi però, parlando ancoa della nonna, Matteo ha spiegato che avrebbe bisogno della sua sincerità: "Per quanto fosse sensibile ed empatica, mia nonna era anche molto diretta, al contrario di me. Ha sempre detto le cose in faccia, magari prima ragionandoci tanto. Le sarebbe, credo, dispiaciuto vedermi in difficoltà. Di certo mi avrebbe detto di svegliarmi, di essere più sicuro di me".

"Non diventi rossi?". Gemma Galgani asfalta il suo ex Giorgio; imbarazzo siderale dalla De Filippi

La nonna, insomma, gli è rimasta nel cuore. Un lutto difficile da elaborare: "È stata uno dei miei primi amori insieme a mamma e, quando ancora oggi ascolto una canzone d’amore o una poesia d’amore, penso a lei. Il nostro tempo insieme, quando sono cresciuto, lo trascorrevamo soprattutto durante la pausa pranzo al lavoro quando insieme a papà andavamo a pranzo da lei", ha concluso Matteo Ranieri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.